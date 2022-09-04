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لبنان

طريقة لتحصيلِ الدّولار بسهولة ومن دونِ تكلفة.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2022 | 14:41
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نشطَت خلال الآونة الأخيرة رحلاتٌ سياحيّة بين المناطق اللبنانية، واللافت فيها أن رسم الاشتراك بها بات بالدّولار الأميركي. 

وتبين مؤخراً أنّ إعداد الرحلات باتَ "شغلة وعملة" الكثير من الأشخاص، إذ راح البعضُ يشكل حملاتٍ ومجموعاتٍ معنية بتلك الأنشطة، وذلك بهدفِ كسبِ المال والدولارات بطريقة سهلة وعبر نشاطٍ ترفيهي لا أكثر ولا أقل.
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وخلال الآونة الأخيرة، انتشرت الكثير من الإعلانات عن رحلات "مُدولرة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أن بعضها تجاوز الأراضي اللبنانية ليشمل زيارات إلى مناطق داخل سُوريا. 

أحد المنظّمين لتلك الحملات قال لـ"لبنان24": "من خلال هذه الأنشطة، يمكن تحصيل الدولار، لكن هذا الأمر لا يكون من خلال رحلة واحدة فقط"، وأضاف: "وجدنا أن هذا الأمر قد يكونُ مكسباً إضافياً لنا في ظل هذه الأوضاع، في حين أن التكاليف بالليرة اللبنانية لم تعُد تُجدي نفعاً مع تسعير أغلب الأشياء بالدولار".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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