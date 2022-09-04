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لبنان

باسيل لم يسمع جعجع.. ماذا كان يفعل؟

Lebanon 24
04-09-2022 | 14:43
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خلال القاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلمته في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يشارك في فعاليات مهرجان السينما ضمن مهرجانات البترون.
وكان جعجع قد شنّ هجوماً لاذعاً على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والنائب باسيل، في الكلمة التي القاها في ذكرى شهداء المقاومة، وقال: "نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ليست سوى البداية: فبعد اسابيع "رح يطلعوا من القصر … ورح يطلعوا من التاريخ كمان"، وتابع: "بدنا رئيس قادر يقول" "لأ" مهما كانت صعبة من دون خوف على مكتسباته او رأسه او رأس وريثه وولي عهده".
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