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لبنان

جديد ملف البنزين.. هذا ما سنشهده غداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2022 | 15:30
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قالت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنه من المفترض أن يصدر يوم غدٍ جدول جديد لأسعار المحروقات، موضحة أن آلية التسعير الخاصة بالبنزين ستتغير، لتصبح وفق التالي: 20% على سعر منصة صيرفة - 80% على أساس دولار السوق الموازية.
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وبحسب المصادر، فإنّ الشركات ستلتزم تسليم المحروقات للمحطات فور صدور الجدول المُنتظر، وذلك في حالِ نُشر صباحاً كالمعتاد.
 
بدوره، تمنى ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا في اتصال مع "لبنان24" أن "تولي وزارة الطاقة والمديرية العام للنفط جعالة أصحاب المحطات الاهتمام اللازم، بعدما تكبدوا خسائر هائلة وطائلة جراء تقلبات سعر الدولار"، وأضاف: "من حق المحطات تقاضي الجعالة بالدولار، ونتمنى أيضاً على الشركات أن تواصل مدّ السوق بالمحروقات، وذلك لإبعاد أي أزمة ترهق المواطنين أكثر".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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