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لبنان

ردود لاذعة.. نائبان في تكتّل "لبنان القوي" يُهاجمان جعجع بقوّة

Lebanon 24
04-09-2022 | 15:53
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شنّ نواب تكتل "لبنان القوي" هجوماً لاذعاً ضدّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وذلك إزاء المواقف التي أطلقها الأخير، اليوم الأحد، بشأن رئاسة الجمهورية وعهد الرئيس ميشال عون.
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فمن جهته، غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "عن أي لبنان يتحدث جعجع؟ وما هو النموذج الذي قدمه، لبنان الارتهان للخارج لبنان الأجندات والسفارات، لبنان الاحقاد؟ على ما يبدو أن جعجع اشتاق لتاريخه، للدم ويزرع الحقد في نفوس الاجيال ليحصدها دما تروي عطشه. تاريخ #ميشال_عون #شرف_وتضحية_ ووفاء وتاريخك ما فيه وحدة منهم".
بدورها، قالت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ندى بستاني عبر حسابها في "تويتر": "خطاب حقود بيشبهو، هو يللي باع لبنان والمسيحيين من ال٨٩ لليوم. الرئيس القوي هو يللي مشكّل هاجس لكل الحقودين، هو يللي ما ساوم وما مضي عالطائف وما بيمضي على التجنيس ولا التوطين وما بيتنازل عن الحدود البحرية والنفط والغاز. الأكيد إنو ما بدنا رئيس تاريخو حافل بالإجرام ومرتهن للخارج"!

 
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