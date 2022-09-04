28
o
بيروت
31
o
طرابلس
22
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مُتحدثاً عن "اللقاء الأسوأ".. برّي يعلن عن قراره بشأن تشكيل الحكومة
Lebanon 24
04-09-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ "تراجع الاهتمام بتشكيل الحكومة لم يأتِ من فراغ"، مشيراً إلى أنّ "الإجتماع الأخير بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي كان من أسوأ الإجتماعات وأعاد النقاش حول تأليف الحكومة إلى المربع الأول وهذا ما لم نكن نتمناه".
Advertisement
وفي حديثٍ لصحيفة "الشرق الأوسط، لفت بري إلى أنّ
"الأجواء التي سادت لقاء عون - ميقاتي لم تكن مشجعة على الإطلاق"، وقال: "هذا الأمر دفعني لاتخاذ قراري بعدم التدخل بتشكيل الحكومة تاركاً المهمة على عاتق الرئيسين من دون أن يعني أن (بموقفي بعدم التدخل) أُقفل الباب أمام تأليفها".
وأكد برّي أنه كان ولا يزال مع "تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد لقطع الطريق على إقحام البلد في اشتباك دستوري ليس في محله"، مشيراً إلى أنه "اتخذ قراره بعدم التدخل بعد أن اصطدمت مشاورات تأليفها في اللقاء الأخير للرئيسين بحائط مسدود".
وجدّد للاب رفضه "توسيع الحكومة بضمّ 6 وزراء دولة لأنه ليس في وارد استحضار ما أصاب حكومة الرئيس تمام سلام بعد انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس ميشال سليمان من معاناة، حيث أخذ كل وزير يتصرف على أنه رئيس للجمهورية".
وختم برّي قائلاً: "بالتالي لا أحبذ توسيعها كما هو مطروح، وكنت أبلغت موقفي إلى ميقاتي، مع أنني لن أتوانى عن دعمه في مهمته لتسهيل ولادة الحكومة وإخراجها من التأزم المفتعل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جاد غصن يدخل القفص الذهبي.. وفنانٌ شهير يُحيي حفل الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
جاد غصن يدخل القفص الذهبي.. وفنانٌ شهير يُحيي حفل الزفاف (فيديو)
02:11 | 2022-09-04
04/09/2022 02:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
Lebanon 24
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
03:45 | 2022-09-04
04/09/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لوفيق صفا يضجّ مواقع التواصل.. هذا ما فعله مع مسؤول أميركي
Lebanon 24
فيديو لوفيق صفا يضجّ مواقع التواصل.. هذا ما فعله مع مسؤول أميركي
01:30 | 2022-09-04
04/09/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو سقف جعجع في قداس "العهد لكم"... هل يعتذر؟
Lebanon 24
هذا هو سقف جعجع في قداس "العهد لكم"... هل يعتذر؟
02:00 | 2022-09-04
04/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك نائب "يزعج" باسيل
Lebanon 24
تحرّك نائب "يزعج" باسيل
01:15 | 2022-09-04
04/09/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:15 | 2022-09-04
سكاف ل"الأنباء" الكويتية: المطلوب رئيس على قياس أزمات لبنان
17:09 | 2022-09-04
رئيس "الجامعة اللبنانية" يكشف وضعها.. هل من عامٍ دراسي جديد؟
17:02 | 2022-09-04
مقدمات النشرات المسائية
16:59 | 2022-09-04
مواصفات متشابهة
16:59 | 2022-09-04
قطع طريق في الجنوب.. والسبب "اشتراك المولد"
16:56 | 2022-09-04
حادثة مؤسفة في بعلبك.. ما القصّة؟
فيديو
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
14:00 | 2022-09-04
05/09/2022 02:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2022-09-03
05/09/2022 02:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
Lebanon 24
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
03:15 | 2022-09-03
05/09/2022 02:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact