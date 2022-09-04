مدير عام "أوجيرو": أؤيّد مطالب الموظفين والدولة غير قادرة على تلبيتها

أكدّ المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية أنه "لا يؤيّد توقيت إضراب موظفي الهيئة، لكنه في الوقت نفسه يدعم مطالبهم"، وقال: "أطلب من مجلس نقابة أوجيرو تعليق الإضراب لغاية يوم الجمعة، على أن أعمل ابتداءً من الغد لتحصيل حقوق العاملين، ووزير الاتصالات جوني القرم إيجابي في هذه الموضوع".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، لفت كريدية إلى أن "الدولة اللبنانية لا تملك امكانية تلبية المطالب"، وأضاف: "ما أقوله هو إنه يجب أن نؤجّل نقاش الرواتب على سعر صيرفة الى حين البتّ بموضوع الدولار الجمركي".

وأوضح كريدية أنّ "المحروقات لتوليد الكهرباء باتت تشكل 56% من موازنة تشغيل أوجيرو فيما كانت في السابق 8%"، وأردف: "في ظل ذلك، فإننا مقبلون على مخاطر أكثر من تلك القائمة حالياً".

وقال: "أنا ضد دولرة الفاتورة وادعو الى حركة اصلاحية في قطاع الاتصالات تبدأ مع انفاق استثماري مدروس".