حادثة مؤسفة في بعلبك.. ما القصّة؟

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نُقِلَ المواطن "ط.ج.ع." من بلدة رأس بعلبك إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك مصاباً بطلق ناري في الفم، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".وبحسب المعلومات، فإن ظروف الحادثة ما زالت غامضة، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها.