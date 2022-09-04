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لبنان

قطع طريق في الجنوب.. والسبب "اشتراك المولد"

Lebanon 24
04-09-2022 | 16:59
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أقدمت مجموعة شبان من بلدة أرزي - الجنوب، على قطع الطريق العام للبلدة بالعوائق، وذلك احتجاجاً على انقطاع التغذية الكهربائية من المولدات الخاصة منذ يومين. 
 
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لبنان

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