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مواصفات متشابهة

Lebanon 24
04-09-2022 | 16:59
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تشابهت مواصفات رئيس الجمهورية التي تطلقها مراجع روحية وأوساط سياسية، واعتبر أكثر من مرشح بأنها تنطبق عليه شخصياً أكثر من غيره، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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