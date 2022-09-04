مواصفات متشابهة

تشابهت مواصفات رئيس الجمهورية التي تطلقها مراجع روحية وأوساط سياسية، واعتبر أكثر من مرشح بأنها تنطبق عليه شخصياً أكثر من غيره، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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