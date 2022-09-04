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لبنان

سكاف ل"الأنباء" الكويتية: المطلوب رئيس على قياس أزمات لبنان

Lebanon 24
04-09-2022 | 17:15
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رأى النائب المستقل غسان سكاف  أن "هناك من يعمل للفراغ الرئاسي ويحاول تضييع الوقت حول تأليف الحكومة وعدد الوزراء فيها"، معتبرا أن "من واجب رئيس مجلس النواب أن يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس بغض النظر إذا كانت الأطراف السياسية جاهزة لهذا الاستحقاق أو لا، وبغض النظر عن النتائج".
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ولفت في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية إلى أن "هناك ثلاثة عوامل تشير الى إمكانية حصول الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية. العامل الأول ضغط الوقت لعدم إتاحة المجال للفراغ في ظل حكومة تصريف أعمال هي على الأقل غير منسجمة، والثاني الفوضى المتعاظمة في ظل الأزمات الاجتماعية، والثالث ضغط الخارج الذي يدعونا الى انقاذ لبنان مما هو فيه من أزمات على شتى الصعد". (الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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