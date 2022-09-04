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لبنان

عمرها 8 سنوات وحياتها في خطر... ما القصة؟

Lebanon 24
04-09-2022 | 23:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اصابة  الطفلة السورية اخلاص الشامي (8 سنوات)  بلسعة عقرب في منزلها الكائن في منطقة البحصة في عكار.
 
وعلى الفور تم نقلها وهي بحالة خطرة الى مستشفى "عبدالله الراسي الحكومي" في حلبا. 
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طفلة

عقرب

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