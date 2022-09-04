عمرها 8 سنوات وحياتها في خطر... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اصابة الطفلة السورية اخلاص الشامي (8 سنوات) بلسعة عقرب في منزلها الكائن في منطقة البحصة في عكار.

وعلى الفور تم نقلها وهي بحالة خطرة الى مستشفى "عبدالله الراسي الحكومي" في حلبا.