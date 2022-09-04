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لبنان

الرصاص من جديد... طفل يفارق الحياة

Lebanon 24
04-09-2022 | 23:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة احد الأطفال في منطقة برج البراجنة بعد تعرضه لطلق ناري خلال اشكال فردي وقع في المنطقة.
 
 
 
 
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