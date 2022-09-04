28
o
بيروت
30
o
طرابلس
22
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرصاص من جديد... طفل يفارق الحياة
Lebanon 24
04-09-2022
|
23:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة احد الأطفال في منطقة برج البراجنة بعد تعرضه لطلق ناري خلال اشكال فردي وقع في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قطوع وفاة الموقوف السوري:"أمن الدولة" يحتكم للقضاء
Lebanon 24
قطوع وفاة الموقوف السوري:"أمن الدولة" يحتكم للقضاء
05/09/2022 09:21:25
05/09/2022 09:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق من لطيفة بعد وفاة شقيقها... ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
أوّل تعليق من لطيفة بعد وفاة شقيقها... ماذا قالت؟ (فيديو)
05/09/2022 09:21:25
05/09/2022 09:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتا وفاة بكورونا اليوم.. ماذا عن الاصابات؟
Lebanon 24
حالتا وفاة بكورونا اليوم.. ماذا عن الاصابات؟
05/09/2022 09:21:25
05/09/2022 09:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اطلق النار وتسبب بوفاة احدى السيدات... الجيش يداهم منزله ويقبض عليه
Lebanon 24
بعدما اطلق النار وتسبب بوفاة احدى السيدات... الجيش يداهم منزله ويقبض عليه
05/09/2022 09:21:25
05/09/2022 09:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال
وفاة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
Lebanon 24
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
03:45 | 2022-09-04
04/09/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
100 دولار اكرامية.. حجزنا الى لبنان وليس الى سوريا
Lebanon 24
100 دولار اكرامية.. حجزنا الى لبنان وليس الى سوريا
05:15 | 2022-09-04
04/09/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من لُبنان.. كيف أنهى نصرالله "صراعاً" في العراق؟
Lebanon 24
من لُبنان.. كيف أنهى نصرالله "صراعاً" في العراق؟
03:00 | 2022-09-04
04/09/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما الذي يجري في كواليس تل أبيب؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما الذي يجري في كواليس تل أبيب؟
14:00 | 2022-09-04
04/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُغرّد من جديد.. ما قاله عن "الحرب" لافتٌ جداً
Lebanon 24
وهاب يُغرّد من جديد.. ما قاله عن "الحرب" لافتٌ جداً
14:14 | 2022-09-04
04/09/2022 02:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2022-09-05
"كلمة السر"... قد تأتي متأخرّة
02:00 | 2022-09-05
على مَن تنطبق مواصفات "التغييريين" الرئاسية؟
01:55 | 2022-09-05
الكهرباء تعيد المحتجين الى الشارع في طرابلس
01:45 | 2022-09-05
مرجع روحي مستاء جدا وبروتوكول اعلامي قيد التحضير
01:30 | 2022-09-05
حضور الكتائب في قداس القوّات..التحالف لم يحصل بعد!
01:19 | 2022-09-05
ليلة مرعبة في عكّار... إطلاق نار وقذائف وعمليات دهم للجيش
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
05/09/2022 09:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
14:00 | 2022-09-04
05/09/2022 09:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2022-09-03
05/09/2022 09:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact