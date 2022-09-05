فرنجية "مش مستعجل"

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مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي وتزايد عدد المرشحين المعلنين والطبيعيين، يبدو ان رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ليس مستعجلا لبدء المعركة الرئاسية ولن يسعى الى رفع سقف التخاطب السياسي.وترى مصادر مطلعة ان فرنجية لن يخوض المعركة قبل اوانها خصوصا انه مقتنع بأن الوصول الى بعبدا محكوم بقواعد سياسية داخلية واقليمية متعددة، وهو يراعي ذلك بشكل كبير.وتشير المصادر الى ان فرنجية لا يريد ان يخاصم اي من افرقاء "قوى الثامن من اذار"، كما انه لا يريد ان يستعدي "التيار الوطني الحر"، خصوصا انه بحاجة لدعم نيابي مسيحي في المرحلة المقبلة.