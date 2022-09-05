حضور الكتائب في قداس القوّات..التحالف لم يحصل بعد!

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لم يكن مستغربا حضور وفد من حزب "الكتائب اللبنانية" قداس "شهداء المقاومة اللبنانية" في معراب، إذ ان كل التسريبات التي سبقت هذه المناسبة اكدت حصول هذا الامر نتيجة التقارب الحاصل بين الحزبين في المرحلة الماضية.وبحسب مصادر مطلعة "فإن حضور وفد الكتائب لا يعني ان العلاقة بين الطرفين عادت الى سابق عهدها، بل يعبر عن ان مسار التقارب لا يزال ايجابيا ويمكن له ان يتطور بشكل اسرع في المرحلة المقبلة".وترى المصادر" ان تواصل الطرفين سيستمر في الايام المقبلة اذ ان الهدف ليس تخفيف التوتر بل الوصول الى تقاطعات كبرى ومحاولة العودة الى ما يشبه التحالف السياسي العميق".