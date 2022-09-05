مرجع روحي مستاء جدا وبروتوكول اعلامي قيد التحضير

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أبدى مرجع وطني وروحي استياءه الشديد من طريقة ومنهجية تعامل وسائل الإعلام كافة خلال مراسم دفن الفنان الشاب جورج الراسي ، وعدم إحترام الحد الأدنى من خصوصية الأهل وحرمة الكنيسة وصولاً الى المدافن.وفي هذا الصدد طلب المرجع من مركز إعلامي تابع لها إعداد بروتوكول مكتوب ملزم لكيفية تغطية المناسبات الكنسية ولا سيما المآتم والجنازات، لتعميمه على وسائل الاعلام ، لأنه من غير المقبول تكرار ما حصل في دفن الراسي، وفق قول المرجعية .