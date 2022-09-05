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لبنان

مرجع روحي مستاء جدا وبروتوكول اعلامي قيد التحضير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-09-2022 | 01:45
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أبدى مرجع  وطني وروحي استياءه  الشديد من طريقة ومنهجية تعامل وسائل الإعلام كافة خلال مراسم دفن الفنان الشاب جورج الراسي ، وعدم إحترام الحد الأدنى من خصوصية الأهل وحرمة الكنيسة وصولاً الى المدافن.
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وفي هذا الصدد طلب المرجع  من مركز  إعلامي تابع لها إعداد بروتوكول مكتوب ملزم لكيفية تغطية المناسبات الكنسية ولا سيما المآتم والجنازات، لتعميمه على وسائل الاعلام ، لأنه من غير المقبول تكرار ما حصل في دفن الراسي، وفق قول المرجعية .
المصدر: خاص "لبنان 24"

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