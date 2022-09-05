بالدولار... اليكم المبلغ الذي يدفعه المهاجرون بطريقة غير شرعية

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تزايدت في الأيام الأخيرة اعداد المراكب التي تغادر الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية وعلى متنها مجموعة من الأشخاص من الجنسيتين اللبنانية والسورية.وفي هذا الإطار، علم أن المبلغ الذي يتوجب على كل مهاجر تأمينه لقاء انطلاقه في الرحلة عبر البحر يتراوح ما بين 5 و 7 آلاف دولار وذلك وفقا لطبيعة المركب ولوجهة الرحلة.ووفقا للمعلومات، فإن المهاجرين يقومون بتأمين المبالغ عبر بيع ممتلكات خاصة بهم أو عبر مساعدات تأتيهم من ذويهم الذين يعيشون خارج لبنان.