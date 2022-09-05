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لبنان
الآن في لبنان.. الـ5 أمبير بـ1500 دولار
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-09-2022
|
04:15
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نشطت خلال الفترة الأخيرة عمليات شراء المواطنين لأجهزة الطاقة الهوائيّة، والتي يجري تركيبها إلى جانبِ ألواح الطاقة الشمسية بغية تقديم نسبة إضافية من الكهرباء للمنازل.
وتبيّن أن العديد من المؤسسات التجارية العاملة في مجال الأجهزة الكهربائية، قد سعت إلى استيراد تلك الأجهزة في الوقت الراهن، الأمر الذي يُمهد لاكتفاءٍ ذاتي كهربائي لدى المواطنين المُقتدرين.
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وفي السياق، قال أحد العاملين في شركةٍ ناشطة في مجال بيع أجهزة الطاقة لـ"لبنان24" إنّ "الطلب يتزايد على أجهزة الطاقة الهوائية خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء"، ويضيف: "خلال الفترة القادمة، سيكون الاعتماد على الطاقة الهوائية كبيراً لتوفير الطاقة باعتبار أن الظروف الجوية وسط العواصف وخلال أيام المطر لا تتناسب مع أنظمة الطاقة الشمسية التي تحتاجُ إلى ضوءٍ جيد وظروف مناخية صافية لتقديم كهرباء بشكل أفضل".
وكشف أن التكلفة المرتبطة بـ"توربينات الهواء" تبدأ من 800 دولارٍ أميركي للتوربين الواحد، وتصل إلى 10 آلاف دولار وأكثر، وقال: "من أجل الحصول على طاقة من الهواء بقدرة 5 أمبير تقريباً، فإن هناك حاجة لشراء توربين بقيمة 1500 دولارٍ كحدّ أدنى، علماً أن هذا السعر مرتبط بنوع الجهاز وقوته أيضاً".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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