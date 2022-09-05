Advertisement

لبنان

الآن في لبنان.. الـ5 أمبير بـ1500 دولار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-09-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-987493-637979623095076713.jpg
Doc-P-987493-637979623095076713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشطت خلال الفترة الأخيرة عمليات شراء المواطنين لأجهزة الطاقة الهوائيّة، والتي يجري تركيبها إلى جانبِ ألواح الطاقة الشمسية بغية تقديم نسبة إضافية من الكهرباء للمنازل. 
وتبيّن أن العديد من المؤسسات التجارية العاملة في مجال الأجهزة الكهربائية، قد سعت إلى استيراد تلك الأجهزة في الوقت الراهن، الأمر الذي يُمهد لاكتفاءٍ ذاتي كهربائي لدى المواطنين المُقتدرين. 
Advertisement
وفي السياق، قال أحد العاملين في شركةٍ ناشطة في مجال بيع أجهزة الطاقة لـ"لبنان24" إنّ "الطلب يتزايد على أجهزة الطاقة الهوائية خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء"، ويضيف: "خلال الفترة القادمة، سيكون الاعتماد على الطاقة الهوائية  كبيراً لتوفير الطاقة باعتبار أن الظروف الجوية وسط العواصف وخلال أيام المطر لا تتناسب مع أنظمة الطاقة الشمسية التي تحتاجُ إلى ضوءٍ جيد وظروف مناخية صافية لتقديم كهرباء بشكل أفضل". 
وكشف أن التكلفة المرتبطة بـ"توربينات الهواء" تبدأ من 800 دولارٍ أميركي للتوربين الواحد، وتصل إلى 10 آلاف دولار وأكثر، وقال: "من أجل الحصول على طاقة من الهواء بقدرة 5 أمبير تقريباً، فإن هناك حاجة لشراء توربين بقيمة 1500 دولارٍ كحدّ أدنى، علماً أن هذا السعر مرتبط بنوع الجهاز وقوته أيضاً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-09-05
07:00 | 2022-09-05
09:38 | 2022-09-05
09:38 | 2022-09-05
09:32 | 2022-09-05
09:21 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website