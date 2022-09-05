المتاريس السياسية ترتفع .. استباقا للفراغ وما بعده



لم تكد تنتهي إطلالة رئيس حزب القوات سمير جعجع يوم أمس حتى توالت الردود عليه من "التيار الوطني الحر"، نوابا وقياديين ومناصرين. فمواقف الحكيم كانت عبارة عن تسديد الأهداف في مرمى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من دون أي مقدمات تذكر، فبدت وكأن حكيم معراب تلقف إشارات خارج الحدود ربطا بأحداث وتطورات الاسبوع الماضي عربيا ودوليا ليكتب خطابا هجوميا وقاسيا في وجه حزب الله وحليفه البرتقالي.

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الاشتباك على خط معراب – ميرنا الشالوحي امر طبيعي عند كل استحقاق رئاسي او نيابي او حكومي. التاريخ يعيد نفسه بين "التيار الوطني الحر"و"حزب القوات اللبنانية" عند كل مفصل او محطة. الاختلاف سيد الموقف دائما بين القوى المارونية الاساسية التي تجعل الكلمة الفصل لحلفائها من الطوائف الأخرى في الملف الرئاسي على وجه الخصوص.

فنّد الحكيم مراحل الحقبة الماضية، صوّب على الرئيس عون. عاد الى العام 1988 عندما تسلم الاخير عندما كان قائدا للجيش حكومة كاملة الصلاحيات مكان رئيس الجمهورية الاسبق امين الجميل، وصولا الى تسلمه في العام 2016 رئاسة الجمهورية، فكانت النتيجة وفق توصيف جعجع خرابا كاملا وشاملا على اللبنانيين لم يروا مثله في تاريخهم، حتى في عز أيام الحروب العالمية.

لا شك ان توقيت خطاب جعجع العالي النبرة لم يأت من عدم. تقول مصادر سياسية لـ"لبنان24" . فوتيرة التراشق بين حزب القوات والتيار الوطني الحر كانت شبه عادية في الاسابيع الماضية، بيد ان مسار التصعيد الذي اعتمده رئيس القوات تجاه حزب الله لا يمكن التقليل من شأنه وتخفيف من وطأته على ارض الواقع. قد لا يكون غريبا ان يذهب جعجع الى رمي كل اوزار الحقبة الماضية منذ التسعينيات حتى اليوم على التيار الوطني الحر وتبرئة نفسه من مشاركة وزراء قواتيين في حكومات متعاقبة، جريا على عادة الاحزاب السياسية التي ترمي المسؤوليات على بعضها البعض وتبرئ نفسها وتلعب دور الضحية. الصراع بينهما محتدم وعلى اشده منذ سقوط اتفاق معراب، لكن الخطورة تكمن في ان الخطاب الذي ألقاه الحكيم في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية خلال قداس حمل عنوان "العهد لكم" ، بدا وكأنه تأسيس لحرب إلغاء سياسية رئاسية ولنزاع مسيحي – مسيحي من دون سلاح.