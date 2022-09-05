ليلة مرعبة في عكّار... إطلاق نار وقذائف وعمليات دهم للجيش

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع اشكال تخلله اطلاق للنار من أسلحة حربية وقذائف وقنابل يدوية في أحد مناطق عكار.وفي التفاصيل، شهدت بلدة بزال العكّارية تبادل إطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف وقنابل يدوية بين أفراد من عائلتي "ناصيف" و"موسى"، الأمر الذي أثار الرعب لدى الأهالي الذين ناشدوا الجيش والقوى الأمنية التدخل لفض الاشتباكات وإعادة الهدوء.وأُفيد بأن قوة كبيرة من الجيش دخلت البلدة فجر اليوم، وباشرت عمليات دهم بحثاً عن المشتبه بتورطهم بالإشكال، ما ساهم بوقف عمليات إطلاق النار.ووفقا للمعلومات اقتصرت الأضرار على الماديات، واسباب اندلاع الاشكال واطلاق النار ما زالت مجهولة.