Advertisement

لبنان

ليلة مرعبة في عكّار... إطلاق نار وقذائف وعمليات دهم للجيش

Lebanon 24
05-09-2022 | 01:19
A-
A+
Doc-P-987498-637979631817763094.jpg
Doc-P-987498-637979631817763094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع اشكال تخلله اطلاق للنار من أسلحة حربية وقذائف وقنابل يدوية في أحد مناطق عكار.

وفي التفاصيل، شهدت بلدة بزال العكّارية تبادل إطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف وقنابل يدوية بين أفراد من عائلتي "ناصيف" و"موسى"، الأمر الذي أثار الرعب لدى الأهالي الذين ناشدوا الجيش والقوى الأمنية التدخل لفض الاشتباكات وإعادة الهدوء.
Advertisement

وأُفيد بأن قوة كبيرة من الجيش دخلت البلدة فجر اليوم، وباشرت عمليات دهم بحثاً عن المشتبه بتورطهم بالإشكال، ما ساهم بوقف عمليات إطلاق النار.

ووفقا للمعلومات اقتصرت الأضرار على الماديات، واسباب اندلاع الاشكال واطلاق النار ما زالت مجهولة.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2022-09-05
02:00 | 2022-09-05
01:55 | 2022-09-05
01:45 | 2022-09-05
01:30 | 2022-09-05
01:15 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website