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لبنان

الكهرباء تعيد المحتجين الى الشارع في طرابلس

Lebanon 24
05-09-2022 | 01:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجمع عدد من المحتجين أمام "محطة الأكومي" في منطقة البداوي في طرابلس للمطالبة بالحصول على الكهرباء.
 
وأكد المحتجون على رفضهم خروج اي صهريج من "مصفاة طرابلس" قبل تزويد مناطقهم بالكهرباء.
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