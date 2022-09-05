الكهرباء تعيد المحتجين الى الشارع في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجمع عدد من المحتجين أمام "محطة الأكومي" في منطقة البداوي في طرابلس للمطالبة بالحصول على الكهرباء.

وأكد المحتجون على رفضهم خروج اي صهريج من "مصفاة طرابلس" قبل تزويد مناطقهم بالكهرباء.