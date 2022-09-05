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لبنان

تسعيرة جديدة للبنزين بعد قليل.. هل من ارتفاع؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 02:28
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قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إن وزارة الطاقة ستصدر بعد قليل جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، مشيرة إلى أن سعر البنزين قد يرتفع عن آخر تسعيرة صدرت يوم الجمعة الماضي. 
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ويوم أمس، أشارت معلومات "لبنان24" إلى أنّ آلية تسعير البنزين ستتغير اليوم، إذ ستصبح وفق التالي: 80% وفق دولار السوق الموازية و 20% وفق سعر دولار منصة "صيرفة". 

لبنان

خاص

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