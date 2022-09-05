تسعيرة جديدة للبنزين بعد قليل.. هل من ارتفاع؟

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إن وزارة الطاقة ستصدر بعد قليل جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، مشيرة إلى أن سعر البنزين قد يرتفع عن آخر تسعيرة صدرت يوم الجمعة الماضي.

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ويوم أمس، أشارت معلومات "لبنان24" إلى أنّ آلية تسعير البنزين ستتغير اليوم، إذ ستصبح وفق التالي: 80% وفق دولار السوق الموازية و 20% وفق سعر دولار منصة "صيرفة".

