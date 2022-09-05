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لبنان

كرم: لرئيس قادر على فرض خطة انقاذية

Lebanon 24
05-09-2022 | 02:34
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شدد النائب فادي كرم على "إمكانية إيصال رئيس جديد لا يقبل به حزب الله، استنادا الى الأكثرية النيابية والإرادة الشعبية".

وقال في حديث لـ"صوت كل لبنان": "لا نطلب رئيساً لا يتواصل مع جميع الافرقاء، الا اننا نريد رئيساً يتمتع بشخصية قوية قادر على فرض خطة انقاذية تبدأ من مسألة السيادة اللبنانية".
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واعتبر أن "ما تتحمل مسؤوليته القوات، هو عدم تمكنها من منع وقوع المصيبة، لان الظروف التي فرضت علينا اوصلتنا الى مرحلة ان لا خيار سوى التسوية التي كانت مستندة على تأييد الشعب اللبناني وأكثرية المسيحيين لشخصية الرئيس عون".

وعن اعتبار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مرشحاً طبيعياً، أوضح كرم ان ذلك "يعود لكون جعجع رئيس أكبر كتلة نيابية"، وقال: "ان مسألة ترشيحه ليست عقدة ولن تحصل الا عند توفر حظوظ له".

ووضع "هجوم جعجع على رئيس الجمهورية ميشال عون في إطار تقييم للمرحلة السابقة التي كلفت اللبنانيين الكثير"، وقال: "ان جعجع أراد في خلال كلمته بالأمس، ان يحذر الجميع وبخاصة النواب من الوقوع في الخدعة مجدداً لأنهم سيكلفون الشعب خسارة بلد".
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