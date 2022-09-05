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لبنان

نجاة عون صليبا إلى رئاسة الجمهورية؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 02:39
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أكدت النائبة نجاة عون صليبا انها ليست مرشحة لرئاسة الجمهورية لأنها تحترم إرادة الناس الذين انتخبوها كنائبة، وقالت: "سأقوم بدوري على أكمل وجه".

ولفتت في حديث الى "صوت كل لبنان" الى أن "تواصل تكتل نواب التغيير سيشمل القوى السياسية كافة للوصول الى مرحلة الأسماء التي تتوفر فيها المواصفات المحددة ضمن المبادرة، على ان تنطلق الخطوات العملية هذا الأسبوع".
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وأشارت الى أن "التكتل على اتصال دائم مع اللبنانيين المقيمين في الخارج، لأن الهم الأساسي هو التشاور مع أكبر عدد من الناس لأخد الموافقات على الرئيس الذي نريد".

وعن عدم تلبية دعوة القوات اللبنانية للتفاهم على الاستحقاق الرئاسي، قالت: "نحن على مسافة واحدة من الجميع وسنمد يدنا للأطراف كافة".
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