الدفاع المدني يوقف مهامه كافة في هذه المنطقة.. والسبب؟

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نفذ متطوعو الدفاع المدني في محافظة عكار، وقفة تضامنية في ساحة حلبا، احتجاجاً على التعدي على أحد زملائهم الذي تعرض للضرب والطعن بسكين من قبل الذين يعملون بالحطب والمشاحر أثناء إخماد النيران في غابة حرجية في بلدة عكار العتيقة.وأعلنوا وقف المهمات كافة في كل عكار حتى إلقاء القبض على المعتدي.