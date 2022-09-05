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لبنان

الرئيس ميقاتي تسلّم دعوة للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الامام قبلان

Lebanon 24
05-09-2022 | 02:59
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان صباح اليوم في السراي الحكومي.
 
وقد سلّم  المفتي قبلان رئيس الحكومة  دعوة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعائلة الإمام الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، لحضور الاحتفال التأبيني الذي يقام في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الامام قبلان، يوم الأربعاء 7 أيلول الحالي الساعة الخامسة عصرا، في قاعة الوحدة الوطنية، في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، على طريق المطار.
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واعتبر المفتي قبلان  ردا على سؤال" أن معنى هذه المناسبة وطني وهي للجمع وليست للتفرقة".
 
عكر
واستقبل الرئيس  ميقاتي الوزيرة السابقة زينة عكر .
 
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