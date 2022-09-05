قائد الجيش إلى إيطاليا...

غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجهاً إلى إيطاليا، حيث يلبي دعوة رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال Giuseppe CAVO DRAGONE، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجيشين وكيفية دعم المؤسسة العسكرية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/d7tPi3ZHcq
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 5, 2022
غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجهاً إلى إيطاليا، حيث يلبي دعوة رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال Giuseppe CAVO DRAGONE، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجيشين وكيفية دعم المؤسسة العسكرية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/d7tPi3ZHcq