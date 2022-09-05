قائد الجيش إلى إيطاليا...

غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجهاً إلى إيطاليا.



وأوضح الجيش عبر "تويتر" أن عون "يلبي دعوة رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال Giuseppe CAVO DRAGONE للبحث في سبل التعاون بين الجيشين وكيفية دعم المؤسسة العسكرية".

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