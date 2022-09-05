هذا ما ستشهده وزارة التربية اليوم

يُعقد، اليوم الإثنين، اجتماعٌ موسّع في وزارة التربية لمواكبة انطلاقة العام الدّراسي الجديد في ضوء الصعوبات التي تعترضه، ولإيجاد الحلول اللازمة لتأمين عودة صحيحة للطلاب إلى المدارس.

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