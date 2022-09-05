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لبنان

هذا ما ستشهده وزارة التربية اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-09-2022 | 03:15
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يُعقد، اليوم الإثنين، اجتماعٌ موسّع في وزارة التربية لمواكبة انطلاقة العام الدّراسي الجديد في ضوء الصعوبات التي تعترضه، ولإيجاد الحلول اللازمة لتأمين عودة صحيحة للطلاب إلى المدارس.
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ووفقاً لمصادر "لبنان24"، فإنّ الاجتماع سيتخلله عرض تصوّر لمختلف الآليات المرتبطة بدعم المدارس وكيفية مواكبة مطالب المعلمين، كما أنه سيكون هناك تأكيد على أهمية بدء العام الدراسي في موعده وفق التصور الذي ستضعه الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنيّة. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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