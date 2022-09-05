"دولار صيرفة" سيتغيّر داخل المصارف.. كم سيُصبح؟

قالت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنّ "سعر دولار منصة صيرفة قد يشهد استقراراً نسبياً اليوم عند 27600 ليرة لبنانية"، مشيرة إلى أن "هناك إمكانية لتصاعد السعر بشكل طفيفٍ"، وأضافت: "حجم التداولات في السوق سيتضح خلال ساعات النهار في حين أن الترتيبات المالية المرتبطة بالدولار بين المصارف والبنك المركزي ما زالت على حالها ولا عقبات تذكر".

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