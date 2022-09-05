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لبنان

"دولار صيرفة" سيتغيّر داخل المصارف.. كم سيُصبح؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-09-2022 | 04:45
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قالت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنّ "سعر دولار منصة صيرفة قد يشهد استقراراً نسبياً اليوم عند 27600 ليرة لبنانية"، مشيرة إلى أن "هناك إمكانية لتصاعد السعر بشكل طفيفٍ"، وأضافت: "حجم التداولات في السوق سيتضح خلال ساعات النهار في حين أن الترتيبات المالية المرتبطة بالدولار بين المصارف والبنك المركزي ما زالت على حالها ولا عقبات تذكر".
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وختمت: "أي تعديل على دولار صيرفة اليوم، سيُصبح سارياً داخل المصارف اعتباراً من صباح الغد، وهذا الأمر سينسحب على كافة العمليات المالية".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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