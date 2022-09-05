حضور نيابي في معراب يثيرُ تساؤلات.. ما علاقة "الرئاسة"؟

كان لافتاً، يوم أمس، الحضور النيابي العريض خلال الاحتفال الذي أقامته "القوات اللبنانية" بذكرى "شهداء المقاومة اللبنانية" في معراب، إذ كانت هناك وجوهٌ سياسية عديدة من مختلف الأطياف السياسية والحزبية، في حين لوحظ حضور النائب ميشال معوض الذي يمثل سياسياً جبهة "نواب التغيير"، فضلاً عن نواب آخرين مستقلين.

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وطرح هذا الحضورُ تساؤلاتٍ واضحة لدى أوساطٍ مراقبة عمّا إذا كان هذا التمثيل النيابي سيُشكل دعماً لخيارات رئيس "القوات" سمير جعجع الرئاسيّة، مع العلم أن نواب التغيير ما زالوا حتى اليوم بعيدين عن طرح اسم جعجع لرئاسة الجمهورية، وذلك من خلال المقاربات التي يجري بحثها على صعيد اجتماعاتهم ولقاءاتهم.