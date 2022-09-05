Advertisement

لبنان

حضور نيابي في معراب يثيرُ تساؤلات.. ما علاقة "الرئاسة"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-09-2022 | 05:45
A-
A+
Doc-P-987532-637979698994946125.jpg
Doc-P-987532-637979698994946125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان لافتاً، يوم أمس، الحضور النيابي العريض خلال الاحتفال الذي أقامته "القوات اللبنانية" بذكرى "شهداء المقاومة اللبنانية" في معراب، إذ كانت هناك وجوهٌ سياسية عديدة من مختلف الأطياف السياسية والحزبية، في حين لوحظ حضور النائب ميشال معوض الذي يمثل سياسياً جبهة "نواب التغيير"، فضلاً عن نواب آخرين مستقلين.
Advertisement

وطرح هذا الحضورُ تساؤلاتٍ واضحة لدى أوساطٍ مراقبة عمّا إذا كان هذا التمثيل النيابي سيُشكل دعماً لخيارات رئيس "القوات" سمير جعجع الرئاسيّة، مع العلم أن نواب التغيير ما زالوا حتى اليوم بعيدين عن طرح اسم جعجع لرئاسة الجمهورية، وذلك من خلال المقاربات التي يجري بحثها على صعيد اجتماعاتهم ولقاءاتهم.

مصادر سياسية مقربة من أحد نواب التغيير قالت لـ"لبنان24" إنّ "رئاسة الجمهورية لا يجب أن تكون حكراً على أي جهة، في حين أن المشاركة في أي احتفالية لا تعني بالضرورة قبولاً بمرشح معين"، وأضافت: "هناك جبهة سياسية تواكب الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي ستكونُ هناك صورة واضحة خلال هذا الشهر بشأن المرشح الذي يريده نواب التغيير". 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-09-05
07:00 | 2022-09-05
09:38 | 2022-09-05
09:38 | 2022-09-05
09:32 | 2022-09-05
09:21 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website