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لبنان

في هذه المناطق... لا انترنت ولا اتصالات

Lebanon 24
05-09-2022 | 03:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقطاع تام لشبكتي الانترنت والخطوط الأرضية  في مدينة صيدا وضواحيها، بالاضافة الى مختلف مناطق الجنوب. 
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