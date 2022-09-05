نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" للمواطنين.. احذروا هذا الأمر

دعت قوى الأمن الداخلي، اليوم الإثنين، المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم ترك أغراض (حقائب، أجهزة هواتف، أجهزة إلكترونية...) داخل سيّاراتهم، كي لا تتعرّض لكسر زجاجها والسّرقة من داخلها.

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وجاء هذا النداء من "قوى الأمن" ضمنَ بيانٍ لها، كشفت فيه عن توقيف شخصيان أقدما على سرقة أغراض من داخل سياراتٍ على المسلك البحري بين طبرجا وعمشيت.