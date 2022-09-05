Advertisement

لبنان

نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" للمواطنين.. احذروا هذا الأمر

Lebanon 24
05-09-2022 | 03:49
A-
A+
Doc-P-987543-637979726853073532.jpg
Doc-P-987543-637979726853073532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت قوى الأمن الداخلي، اليوم الإثنين، المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم ترك أغراض (حقائب، أجهزة هواتف، أجهزة إلكترونية...) داخل سيّاراتهم، كي لا تتعرّض لكسر زجاجها والسّرقة من داخلها.
Advertisement
 
وجاء هذا النداء من "قوى الأمن" ضمنَ بيانٍ لها، كشفت فيه عن توقيف شخصيان أقدما على سرقة أغراض من داخل سياراتٍ على المسلك البحري بين طبرجا وعمشيت.
 
وفي ما يلي نصّ بيان "قوى الأمن": 
 
حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة من داخل سيارات في عددٍ من مناطق محافظة جبل لبنان، بحيث ورد الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بلاغات من مواطنين عن إقدام مجهولين على كسر زجاج سياراتهم وسرقة أموالهم وهواتفهم وأغراضهم الشخصية من داخلها، وذلك في أثناء ركنها على المسلك البحري الممتد من طبرجا لغاية عمشيت.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والتّقنية في الأماكن التي حصلت فيها عمليات السّرقة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الى كشف هويّات السارقَين، وهما: و. س. (مواليد عام 1982، لبناني) - ب. س. (مواليد عام 1973، لبناني) من أصحاب السوابق الجرميّة بقضايا سرقة من داخل السّيارات.

وبتاريخ 30-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في طرابلس، على متن "فان" لون أبيض، يستخدمانه في عمليات السرقة. وبتفتيش منزلهما، تم ضبط أجهزة خليوية وحقائب مسروقة من داخل سيارات.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ أكثر من /15/ عملية سرقة من داخل سيارات في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان، ولاسيما مارينا ضبية، طبرجا، جبيل وعمشيت، وذلك عن طريق قيامهما بمراقبة السّيارات التي يركنها أصحابها على المسلك البحري بالقرب من المطاعم والمسابح، ثم يعمدان الى كسر زجاجها في وضح النّهار وسرقة محتوياتها بطريقة سريعة، ومن دون لفت الأنظار.

سُلّمت الأغراض المسروقة المضبوطة الى أصحابها، وتمّ حجز "الفان"، المستخدم من قبلهما في عمليات السّرقة، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-09-05
07:00 | 2022-09-05
09:38 | 2022-09-05
09:38 | 2022-09-05
09:32 | 2022-09-05
09:21 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website