رفع الدعم عن البنزين... هل وصل مصرف لبنان للمرحلة الاخيرة؟

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أكد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن "مصرف لبنان يواظب على اكمال مسيرته نحو رفع الدعم غير المباشر عن استيراد البنزين بتأمينه جزءا من هذه الفاتورة وفقاً لمنصة صيرفة، على ان تؤمن الشركات المستوردة الجزء المتبقي من اسواق الصرافة الحرة".وأضاف: "كانت المعادلة حتى الان %40 صيرفة و %60 غير مدعوم، ولكن المركزي خفض في جدول تركيب اسعار المحروقات الصادر اليوم نسبة صيرفة من 40 الى 20% وارتفعت بذلك نسبة غير المدعوم الى 80%"، لافتاً إلى أنه "من الواضح ان مصرف لبنان لم يتبق له الا مرحلة اخيرة للتوقف بعدها نهائياً عن تأمين الدولار من خلال منصة صيرفة ليصل الى معادلة صفر صيرفة و%100 سوق حرة غير مدعوم".وقال البراكس إنه "في جدول اليوم ارتفع سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة 400 ليرة من 27200 الى 27600 ليرة. اما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد المازوت والغاز و%80 من البنزين والمحتسب وفقاً لاسعار الاسواق الحرة الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً تراجع 200 ليرة من 35050 الى 34850 ليرة".وكانت مصادر في قطاع النفط قد أكدت لـ"لبنان24" صباحاً، أن وزارة الطاقة ستصدر جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، مشيرة إلى أن سعر البنزين قد يرتفع عن آخر تسعيرة صدرت يوم الجمعة الماضي.وكان "لبنان24" قال بالأمس إلى أنّ آلية تسعير البنزين ستتغير إذ ستصبح وفق التالي: 80% وفق دولار السوق الموازية و 20% وفق سعر دولار منصة "صيرفة".