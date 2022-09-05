Advertisement

لبنان

سلسلة تحركات مطلبية في الأيام المقبلة.. هذا ما أعلنته اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في الأساسي

Lebanon 24
05-09-2022 | 05:13
A-
A+
Doc-P-987561-637979772936281323.jpg
Doc-P-987561-637979772936281323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عقدت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان اجتماعاً اليوم  في القموعة- عكار، في حضور رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين وممثلي الهيئة الادارية للجنة: الاساتذة عمر اسماعيل وأمل ميقاتي وسماح الدهيبي وغنى العتري وهدى حاطوم. حضر الاجتماع مندوبون عن الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في عكار.

 
Advertisement

كما حضر منسق ملف المتعاقدين في رابطة الشمال الاستاذ عبد العزيز الرافعي، ومسؤول المكتب التربوي للنائب وليد البعريني الاستاذ الثانوي أحمد البعريني، وممثل عن لجنة اهالي الطلاب في المدارس الرسمية في عكار غسان البعريني.

 

وبعد عرض التحديات والمشاكل التي تعترض الاساتذة والاهالي في المنطقة، عرضت اراء اساتذة البقاع الشمالي والغربي والناعمة والنبطية والمنية وطرابلس، توافق الحضور مع اراء الاساتذة في المحافظات، وأكدوا  "وحدة الموقف وعلى قدسية انطلاقة العام الدراسي، ولكن بعد دفع الحقوق المسلم بها وهي:

 

-القبض الشهري.

-حوافز 300 $ بالدولار عبر omt

-رفض مضاعفة اجر الساعة، ودولرتها على سعر 8000.

-العقد الكامل عن الماضي والحالي.

-بدل النقل عن كل يوم عمل حضوري لا عن ثلاثة ايام فقط".

 

وشددت اللجنة على أن "القضية الاساس هي متابعة الملفات النائمة في ادراج وزارة التربية ( الضمان، والعقد الكامل عن العام الماضي، واجر ساعة، اصحاب الاجازة المهنية، وتوقيع ملفات الاساتذة على صناديق المدارس)".

 

وأعلنوا استكمال "سلسلة التحركات المطلبية للجنة الفاعلة للعام الدراسي المقبل 2022_2023 بمناطقية للجنة الفاعلة في المحافظات، حتى توحيد الموقف في كل المحافظات خلال ايام، والعين على ما يصدر عن وزير التربية عباس الحلبي، لتأمين هذه الحقوق، لعلنا ننقذ العام الدراسي و400 الف تلميذ في المدارس الرسمية والقطاع التعليمي في لبنان".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-09-05
07:00 | 2022-09-05
09:38 | 2022-09-05
09:38 | 2022-09-05
09:32 | 2022-09-05
09:21 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website