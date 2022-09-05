جنبلاط أبرق إلى سفير الأرجنتين مدينًا محاولة إغتيال دي كيرشنر

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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى سفير الأرجنتين في لبنان موريسيو آليس، مدينًا محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.وجاء في نص البرقية:"أود أن أعرب لحكومتكم وشعبكم عن إدانتي الشديدة لمحاولة الاغتيال الفاشلة لنائبة رئيس الأرجنتين، السيدة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.إن السيدة دي كيرشنر شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية منذ سنوات عدة وتهدف محاولة اغتيالها إلى زعزعة استقرار البلاد في هذه اللحظة السياسية.إنني أغتنم هذه الفرصة لأكرر تضامني العميق مع السيدة دي كيرشنر والشعب الأرجنتيني الذي يستحق أن يشهد تحقيق العدالة في هذه القضية".