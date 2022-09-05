وزيرة أوروبيّة سابقة تركت بلادها وقرّرت العيش في لبنان... من هي؟ (صورة)

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كشفت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، عن سبب اختيارها العيش في لبنان، وليس روسيا، رغم اتقانها اللغتين العربية والروسية.وقالت: "لم أستطع الانتقال إلى روسيا على الرغم من أنني أتحدث اللغة الروسية قليلا، لكنني أتحدث العربية بشكل أفضل، وأعرف لبنان، ولدي أصدقاء يعرفونني فقط ككارين، وهذا مهم للغاية".وأضافت: "في أوروبا أُعتبر خارجة عن القانون لأنني لم أشارك في التعامل الغريب بين روسيا والغرب، لكنني أدفع ثمنا باهظا".والجدير بالذكر أنّ كنيسل منصب وزيرة الخارجية من عام 2017 إلى عام 2019.