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لبنان

وزيرة أوروبيّة سابقة تركت بلادها وقرّرت العيش في لبنان... من هي؟ (صورة)

Lebanon 24
05-09-2022 | 06:08
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كشفت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، عن سبب اختيارها العيش في لبنان، وليس روسيا، رغم اتقانها اللغتين العربية والروسية.

وقالت: "لم أستطع الانتقال إلى روسيا على الرغم من أنني أتحدث اللغة الروسية قليلا، لكنني أتحدث العربية بشكل أفضل، وأعرف لبنان، ولدي أصدقاء يعرفونني فقط ككارين، وهذا مهم للغاية".
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وأضافت: "في أوروبا أُعتبر خارجة عن القانون لأنني لم أشارك في التعامل الغريب بين روسيا والغرب، لكنني أدفع ثمنا باهظا".

والجدير بالذكر أنّ كنيسل منصب وزيرة الخارجية من عام 2017 إلى عام 2019.
 
وزيرة خارجية النمسا سابقا تكشف لماذا غادرت بلادها واختارت العيش في لبنان
 
(روسيا اليوم)
 
 

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