محاضرة في إهدن عن أهمية الحفاظ على الطيور في المحمية

حاضر الدكتور الخبير في الطيور ميشال صوان، في سياق النشاطات التوعوية التي تقوم بها ادارة محمية اهدن، عن طيور لبنان تحت عنوان "الحفاظ عليها يحمينا"، " في بيت المحمية في نبع جوعيت ، في حضور فريق العمل من مرشدين ومأمورين وعمال موسميين.

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وأوضحت مديرة المحمية المهندسة ساندرا كوسا سابا ان "توقيت المحاضرة مع اقتراب موسم الصيد في فصل الخريف، هدفه التوعية وهي ورشة عمل ستستكمل بزيارات ميدانية يومية مع الخبير صوان للعمل على مراقبة الطيور الموجودة في المحمية، وتحديث للائحة الطيور في محمية اهدن".

وتناول صوان في محاضرته اهمية لبنان من حيث الطيور واهميته ايضاً على خط الهجرة، وكذلك أهميته في القضاء على الحشرات ودورها المهم ايضاً في اجتذاب السياح، بالإضافة الى اهمية الطيور في الحفاظ على الهواء النظيف ودورها في الحفاظ على المزروعات.

كما وتطرق الى الطيور المسموح صيدها والتبليغ عن مخالفات الصيد الجائر وخطط التوعية التي يجب ان تنطلق من المدارس وصولاً الى الارشاد العمراني والتخفيف من تلوث المياه الذي يضر بالطيور ويهددها.

وعرض صوان الطيور التي يرصد وجودها في اهدن ولم تكن مسجلة مثل "منقار الخشب السوري" و" سوداء الاذن " والنسر الاسود وأبو الحن الذي عاد بعد غياب قرن الى الشوف وكرم المهر واهدن.