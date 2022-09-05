الراعي خلال عرس جماعي في بكركي: النعمة الإلهية ستبقى معكم

أحيت الرابطة المارونية العرس الجماعي للسنة الثالثة عشرة في الصرح البطريركي في بكركي، وقد جرى تكليل تسع أزواج على يد الكاردينال البطريرك مار بشاره بطرس الراعي، يحيط به عدد من الاساقفة والكهنة في حضور رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم واعضاء المجلس التنفيذي، لجنة الشؤون الاجتماعية والأنشطة الداخلية التي تولت تنظيم العرس والإشراف عليه ومدعويين.

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وألقى البطريرك الراعي عظة قال فيها: "سوف تمرون بصعوبات، فالحياة الزوجية ليست كما هذا اليوم، سوف تمرون بفرح واوقات ستمرون بألم ومصاعب من الداخل ومن الخارج، عليكم ان تتذكروا دائما ان النعمة الإلهية التي جمعتكم هي ستبقى معكم وهي ستوجهكم في أوقات الضياع وتعزيكم في أوقات الصعوبات والمحن وتشفكيم في أوقات الألم والضعف".

وختم:" صلاتنا الى الله في هذا اليوم الذي تجمع فيه العرسان في دعوة خاصة ليكونوا زوجا وزوجة لنلتمس منك مساعدتهم، ليستروا أمناء في وعدهم ويتكلوا على نعمتك التي يستمدون منها القوة اكان في أيام الفرح او الحزن، في ايام النجاح والفشل، في ايام الصحة والمرض، كما نطلب من الله ان يرافقكم ويمدكم بالقوة ويكون معكم، ولك المجد أيها الآب والإبن والروح القدس".

وبعدما نطق الأزواج بـ"النعم" الأبدية شهادة على الرباط الزوجي المقدس، ومنح البركة التقط العرسان الصور التذكارية.

اشارة إلى أنه خلال السنوات الـ١٣ التي جرى فيها إحياء هذا العرس تم عقد قران ٣٣٠ زوجا، ونال كل زوج من العرسان هدية هي عبارة عن بركة بابوية، فيما قدم لكل عروس فستانها ولكل عريس بزته مجانا.

كذلك تولت الرابطة توفير سيارات العرسان "الليموزين" وزينة العرس، وطباعة بطاقات العرس، وبطاقات تأمين لغير المضمونين من العرسان، كما تتولى إنجاز وثائق الزواج لدى الدوائر الرسمية.

وقد اصدرت لجنة الشؤون الاجتماعية والأنشطة الاجتماعية مجلة بالمناسبة تضمنت بركة للبابا فرنسيس ، وكلمتين توجيهيتين لكل من البطريرك الراعي، والسفير خليل كرم ولجنة الأنشطة.

يذكر أن هذا العرس أقيم في رعايا العرسان خلال العامين المنصرمين بسبب جائحة الكورونا.