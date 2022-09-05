الشاب علي فارس ضحيّة جديدة لحوادث السير

توفي الشاب علي فارس من بلدة مارون الراس قضاء بنت جبيل، بعد حادث سير تعرض له على متن دراجته النارية، وذلك بعدما إصطدمت بآلية تابعة لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، على طريق بيت ياحون في الجنوب.