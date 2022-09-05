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لبنان
الشاب علي فارس ضحيّة جديدة لحوادث السير
Lebanon 24
05-09-2022
|
06:37
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توفي الشاب علي فارس من بلدة مارون الراس قضاء بنت جبيل، بعد حادث سير تعرض له على متن دراجته النارية، وذلك بعدما إصطدمت بآلية تابعة لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، على طريق بيت ياحون في الجنوب.
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حادث سير
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