علامة وسفير اوكرانيا بحثا في مواصلة استيراد القمح والحبوب الى لبنان

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة ورئيس لجنة الصداقة اللبنانية الاوكرانية النائب الياس اسطفان سفير أوكرانيا في لبنان ايهور اوستاش وعرضوا العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأكد اوستاش خلال اللقاء، "استمرار دولته في مساعدة لبنان"، مشيراً الى أن "62 في المئة من القمح والحبوب التي يستوردها لبنان مصدرها أوكرانيا".

وشدد على" استمرار البلدين في التعاون الاقتصادي والتجاري واستمرارالتواصل مع الشركات المستوردة بغية تأمين حاجات لبنان من القمح والحبوب".

وقال اوستاش: "سنفعل ما في وسعنا لاستمرار هذا التعاون مع لبنان، وهذا يشكل أولوية عندنا"، كاشفاً عن "تقديم أوكرانيا 100 منحة دراسية جامعية في جامعات اوكرانيا هذه السنة لطلاب لبنانيين".