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لبنان

جثة إمرأة وأدلة جنائيّة وقوى أمنيّة... ماذا جرى في طرابلس؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 06:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على جثة امرأة في العقد الثالث من العمر، وتُدعى "س.م" في محلة الدبابسة - باب الرمل في طرابلس. 

وحضرت على الفور الادلة الجنائية والقوى الامنية الى المكان، وتمّ نقل الجثة الى المستشفى الاسلامي في طرابلس.
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وفتحت القوى الامنية تحقيقاً بالحادثة لمعرفة أسباب الوفاة.
 
 
 
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