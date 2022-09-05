جثة إمرأة وأدلة جنائيّة وقوى أمنيّة... ماذا جرى في طرابلس؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على جثة امرأة في العقد الثالث من العمر، وتُدعى "س.م" في محلة الدبابسة - باب الرمل في طرابلس.وحضرت على الفور الادلة الجنائية والقوى الامنية الى المكان، وتمّ نقل الجثة الى المستشفى الاسلامي في طرابلس.وفتحت القوى الامنية تحقيقاً بالحادثة لمعرفة أسباب الوفاة.