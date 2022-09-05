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لبنان

جرحى في حادث سير مروّع على أوتوستراد الجومة (صور)

Lebanon 24
05-09-2022 | 06:54
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أصيب عدد من الأشخاص بحادث سير مروّع على أوتوستراد الجومة، بين سيارتين أمام سوبر ماركت "النبوت"، في عدبل العكاريّة.

ويتولى مسعفو الصليب الأحمر نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.
 
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