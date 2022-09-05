جرحى في حادث سير مروّع على أوتوستراد الجومة (صور)

أصيب عدد من الأشخاص بحادث سير مروّع على أوتوستراد الجومة، بين سيارتين أمام سوبر ماركت "النبوت"، في عدبل العكاريّة.



ويتولى مسعفو الصليب الأحمر نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

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