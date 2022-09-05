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لبنان

عون استقبل محافظ بعلبك الهرمل.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
05-09-2022 | 06:55
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بحث رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم، مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الأوضاع في المحافظة من مختلف المستويات والقطاعات لا سيما ما يتصل بالوضع الاجتماعي والمعيشي لابناء المنطقة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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بعلبك

الهرمل

لبنان

ميشال عون

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