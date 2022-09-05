عون استقبل محافظ بعلبك الهرمل.. وهذا ما تم بحثه

بحث رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم، مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الأوضاع في المحافظة من مختلف المستويات والقطاعات لا سيما ما يتصل بالوضع الاجتماعي والمعيشي لابناء المنطقة.

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