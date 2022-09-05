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لبنان

للذين يريدونَ تسجيل سيّاراتهم في "النافعة".. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
05-09-2022 | 07:04
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صدر عن مستخدمي "هيئة إدارة السير" البيان الاتي:

 "بما أنه لغاية تاريخه لم يتم صرف المساعدات الإجتماعية التي وعدنا بها عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2021 والأشهر الستة الأولى من العام 2022، كما لم يتم البت بمسألة زيادة بدل النقل والمساعدة الإجتماعية الجديدة وتعويض الإنتاجية التي أقرت لموظفي القطاع العام والتي ما زالت حبرا على ورق.

 
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وعليه، يعلن مسخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن حصر حضورهم إلى العمل بيوم واحد في الأسبوع إلى حين البت بكل المساعدات والبدلات والمنح المذكورة أعلاه".

 
وكانت قد أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في بيان لها، يوم أمس الأحد، أنه "نظراً للشح في موارد ومستلزمات هيئة إدارة السير من مازوت ولوحات وبطاقات رخص سير، فإنه سيتم تعديل أيام العمل الأسبوعي في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات".


وقالت الهيئة في بيانها إنه "سيتم حصر العمل بيوم الأربعاء من كل أسبوع، تكون فيه الأفضلية لمعالجة المعاملات الملحة وذات الطابع الضروري"، معلنة أنّ "الكشف الميكانيكيّ سيبقى يوم الخميس من كل أسبوع، على أن تستمر امتحانات السوق في مواعيدها المقررة". 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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