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لبنان

قاووق: لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من أزماته مع دخوله المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
05-09-2022 | 07:10
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 رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "الأزمة الاجتماعية والمعيشية  في لبنان تتفاقم واحد أسباب تفاقمها  هو عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات والأوصاف"، مؤكدا ان "حزب الله يعمل على تشجيع الجهود من اجل تعجيل تشكيل هذه الحكومة، في الوقت الذي يواصل فيه الوقوف إلى جانب المواطنين في معاناتهم "
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واعتبر خلال الحفل التأبيني الذي اقيم في بلدة الخضر ،بمناسبة مرور أسبوع على رحيل "فقيد الجهاد والمقاومة "عدنان إبراهيم حمزة، في حضور مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر وفاعليات وحشد من الأهالي ، أن "لبنان مع دخوله المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية بات أمام فرصة حقيقية للخروج من أزماته .

وأكد " ان المقاومة مستمرة رغم كل التحديات، وباعتراف الأعداء فإن حزب الله بعد أربعين سنة يزداد قوة وتأثيرا في لبنان وفعالية في المنطقة وهذا يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ".
المصدر: الوكالة الوطنية
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