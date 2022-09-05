Advertisement

لبنان

"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!

Lebanon 24
05-09-2022 | 07:02
A-
A+
Doc-P-987616-637979838596340916.jpg
Doc-P-987616-637979838596340916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، أنه أطلق قاذفتين من طراز "بي-52"، وهي قاذفات طويلة المدى ذات قدرات نووية، فوق الشرق الأوسط، في استعراض للقوة ضمن أحدث مهمة من نوعها في المنطقة مع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.
Advertisement

وأقلعت القاذفتان من قاعدة القوات الجوية الملكية في فيرفورد بإنجلترا، وحلقت فوق شرق البحر المتوسط التي تضمّ لبنان وسوريا وفلسطين وقبرص، كما حلقت فوق شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، الأحد، ضمن مهام تدريبية مع طائرات حربية كويتية وسعودية، قبل أن تغادر المنطقة.

وقال اللفتنانت جنرال أليكسوس جرينكيويتش، القائد الأعلى للقوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط في بيان: "التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة وشركائنا لن تمر دون رد. مهمات مثل هذه تهر قدرتنا على توحيد القوى لردع خصومنا، وإذا لزم الأمر، هزيمتهم".

وبالرغم من عدم ذكر القيادة المركزية للجيش الأميركي إيران في بيانها، فقد أرسلت واشنطن قاذفات "بي-52" مرارا إلى المنطقة، مع احتدام الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران. أجريت أحدث تدريبات من هذا القبيل في يونيو الماضي.

وأثار قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق طهران النووي التاريخي مع القوى العالمية سلسلة حوادث متصاعدة في المنطقة.

وحتى في الوقت الذي يتحدث فيه دبلوماسيون عن احتمال إعادة العمل بالاتفاق النووي، استولت البحرية الإيرانية على طائرتين أميركيتين بدون طيار في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.
 
(سكاي نيوز عربية)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:58 | 2022-09-05
13:37 | 2022-09-05
13:12 | 2022-09-05
13:09 | 2022-09-05
12:44 | 2022-09-05
12:25 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website