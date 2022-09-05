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لبنان

مجلس القضاء الاعلى نعى رئيس محكمة التمييز شرفاً القاضي سمير عالية

Lebanon 24
05-09-2022 | 07:11
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صدر عن المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى البيان التالي:
ببالغ الحزن والأسى، ينعي مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة التمييز شرفاً القاضي الدكتور سمير عالية. وفي هذه المناسبة الأليمة، يستذكر المجلس ما كان للراحل من مناقبية قضائية وآراء قانونية واجتهادية طبعت مسيرته القضائية طوال ثلاثين عاماً. 
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شغل الفقيد مراكز قضائية أساسية منها، رئاسة الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف بيروت، ورئاسة الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز، كما عيّن عضواً أصيلاً لدى المجلس العدلي، وانتدب للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحكمة الشرعية السنية العليا. 
كان للراحل دور قضائي وعلمي وأكاديمي مميز من خلال ما اضطلع به من مهام خلال مسيرته القضائية، ومن خلال التدريس في معهد الدروس القضائية، وفي كليات الحقوق، واشرافه على العديد من أطروحات الدكتوراه، بالإضافة الى ما أغنى به المكتبة الحقوقية من خلال مؤلّفاته ودراساته في مواضيع حقوقية مختلفة، أهمّها في القانون الجزائي. كما شغل منصب وزير مفوض في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لدى جامعة الدول العربية.
إنّ مجلس القضاء الأعلى، يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من عائلة الفقيد الكريمة ومن قضاة لبنان، راجياً الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبرَ والسلوان. 

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