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لبنان

وزير الدفاع التقى العميد قهوجي: لا يجوز أن تبقى رواتب العسكريّين على حالها

Lebanon 24
05-09-2022 | 08:08
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اطلع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، من  مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، على الأوضاع الأمنية في البلاد، كما عرض الطرفان الأوضاع العامة.

وأشاد سليم بـ"الإنجازات النوعية لمديرية المخابرات في الإجهاز على عصابات الجريمة المنظّمة وتثبيت السلم الأهلي وتحقيق الطمأنينة، على رغم الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، لا سيما الإقتصادية منها والتي ترخي بثقلها على المؤسسات الأمنية".

ورأى أنه "لا يجوز أن يستمر الواقع الحالي لرواتب العسكريين"، معتبراً ان" تصحيح هذا الواقع المالي وتعديل رواتب العسكريين في الخدمة والتقاعد الى مستويات تتناسب مع أعباء وتكاليف الحياة اليومية أمر ملح جداً نظراً لانعكاساته الإنسانية والأمنية على حد سواء".

واشار سليم الى "انعكاس الأوضاع الإقتصادية على معدل الجرائم بأنواعها المختلفة"، مشدداً على ان" ليس هناك  من محرّمات امام فرض الأمن وحماية المجتمع، فيما الإستقرار السياسي أساسي لدعم أي إنجاز أمني تقوم به الأجهزة الأمنية".

وأكد أن" الجيش هو الضامن لوحدة البلاد في هذه الظروف بالتكامل مع دور القوى الأمنية وتحقيق عمليات استباقية للحد من الجرائم ومنع تكرارها".

في سياق آخر، التقى الوزير سليم النائب عبد العزيز الصمد، وأجرى معه جولة أفق تناولت شؤون الساعة في البلاد.

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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