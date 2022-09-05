خطر على السائقين... ماذا يحصل على أوتوستراد شكا - الهري؟

اندلع حريق داخل أرض عشبية محاذية لأوتوستراد شكا - الهري.

ويعمل الدفاع المدني على إخماده، في حين ناشد المواطنون المعنيين، لما يُشكّله الحريق من خطر على السائقين، نتيجة الدخان الكثيف.