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لبنان

خطر على السائقين... ماذا يحصل على أوتوستراد شكا - الهري؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 08:12
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اندلع حريق داخل أرض عشبية محاذية لأوتوستراد شكا - الهري.
 
ويعمل الدفاع المدني على إخماده، في حين ناشد المواطنون المعنيين، لما يُشكّله الحريق من خطر على السائقين، نتيجة الدخان الكثيف.
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