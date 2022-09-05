علامة: البطاقة الصحية أحد أبرز العناوين الإجتماعية التي نؤمن بها

أحد أبرز العناوين الإجتماعية التي نؤمن بها هو التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية) والذي كان اليوم على طاولة البحث خلال إجتماع لجنة الصحة بحضور وزراء صحة ورؤساء لجنة صحة سابقين للانطلاق بالملف مجدداً.#فادي_فخري_علامة pic.twitter.com/0qVAWL549s
— فادي فخري علامة (@FadiFakhryAlame) September 5, 2022
أحد أبرز العناوين الإجتماعية التي نؤمن بها هو التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية) والذي كان اليوم على طاولة البحث خلال إجتماع لجنة الصحة بحضور وزراء صحة ورؤساء لجنة صحة سابقين للانطلاق بالملف مجدداً.#فادي_فخري_علامة pic.twitter.com/0qVAWL549s