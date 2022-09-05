علامة: البطاقة الصحية أحد أبرز العناوين الإجتماعية التي نؤمن بها

غرّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على" تويتر " قائلا: "أحد أبرز العناوين الإجتماعية التي نؤمن بها هو التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية)، والذي كان اليوم على طاولة البحث خلال إجتماع لجنة الصحة بحضور وزراء صحة ورؤساء لجنة صحة سابقين للانطلاق بالملف مجدداً".

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