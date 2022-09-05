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لبنان

لجنة الاعلام ناقشت تقرير ديوان المحاسبة عن قطاع الإتصالات

Lebanon 24
05-09-2022 | 08:28
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عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور الاعضاء النواب.

 
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وكشف الموسوي بعد الجلسة، أن نقاشات اللجنة كانت متركزة على تقرير ديوان المحاسبة عن قطاع الاتصالات، لان هذا التقرير يختصر كل الازمات التي تعصف بهذا القطاع وكل المشكلات الناتجة عن الهدر وسوء الادارة والفساد التي اعترت هذا قطاع الاتصالات على مرور السنوات، وكلما توغلنا اكثر كلما كان الحزن وللاسف اعلى، ولكن لن نكتفي  بوضع الملامة هنا وهناك يجب الذهاب الى اجراءات حقيقية فعلية بعيدا عن التوصيفات الانشائية لعمق الازمة التي تعصف بهذا القطاع.

 

وقال الموسوي:" الاسبوع الماضي تمت دعوة رئيس ديوان المحاسبة، وعرض لتقرير ديوان المحاسبة الذي يكشف الثغرات والعورات والهدر الذي يصل الى 600 مليار دولار في هذا القطاع. كانت الجلسة مخصصة لمتابعة هذا الموضوع ولبلورة رأي وقناعة وآلية اجرائية للمساءلة والمحاسبة".

 

وأضاف: "نقول ان لجنة الاعلام السابقة، برئاسة الزميل حسين الحاج حسن وقبلها برئاسة الزميل حسن فضل الله، قامت بكل ما يجب ان يقام به على هذا المستوى. اليوم لم تعد الكرة في ملعبنا، ورغم ذلك وبعد تقرير ديوان المحاسبة نعمل على بلورة آلية سريعة جدا، وشكلنا لجنة فرعية مؤلفة من خمسة اعضاء من لجنة الاعلام ستضع خلال اسبوع كل الخطوات العملية لمتابعة هذا الموضوع، وايضا كان هناك طلب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات قضائية موجودة امام رئاسة مجلس النواب، سيتم تفعيل هذا الامر وسنعمل عليه لوضع كل هذه التفاصيل التي تشكل هدرا للمال العام".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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